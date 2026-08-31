OM : Bruno Genesio se résigne à une fin de mercato sans renfort

Bruno Genesio avait certainement imaginé un autre premier mercato à Marseille. À moins de 48 heures de la fermeture du marché, l’entraîneur de l’OM ne s’attend plus vraiment à voir débarquer de nouvelles recrues. Une situation dictée par les contraintes financières du club et qui l’oblige désormais à revoir ses plans.

La défaite à Monaco (0-2), dimanche soir, a rappelé certaines limites de l’effectif marseillais. L’OM a résisté mais n’a pas réussi à convertir ses temps forts, contrairement aux Monégasques. Pour Bruno Genesio, le problème dépasse toutefois cette seule rencontre.

Le technicien aimerait disposer d’un groupe plus fourni pour mener de front la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. À deux jours de la fermeture du mercato, la tendance est pourtant très différente.

Bruno Genesio à deux jours de la fin du mercato : « À partir du moment où on me dit que ça ne sera pas possible, je dois m’adapter » Voir la publication

Genesio voulait des renforts, l’OM lui demande de patienter

Le problème marseillais est avant tout économique. Depuis plusieurs semaines, la direction explique que le club doit réduire sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées.

Leonardo Balerdi a déjà quitté Marseille pour rejoindre l’AS Rome. Mais ce mouvement ne semble pas suffisant. Genesio estime qu’il faudrait probablement encore plusieurs départs pour débloquer une ou deux opérations dans le sens des arrivées.

L’entraîneur marseillais ne cache pourtant pas qu’il aurait souhaité renforcer son groupe.

« Je pense bien évidemment qu’on aurait besoin d’apports, mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. »

Quelques jours plus tôt, son discours était déjà révélateur du décalage entre ses attentes initiales et la réalité rencontrée à Marseille. Genesio avait reconnu qu’il connaissait les difficultés financières du club au moment de son arrivée, sans imaginer se retrouver à la fin du mois d’août sans aucune recrue et avec plusieurs départs importants à gérer.

« Je dois m’adapter »

Plutôt que d’entretenir publiquement l’espoir d’un recrutement de dernière minute, Genesio semble désormais se préparer à travailler avec les joueurs qui resteront après la fermeture du marché.

« À partir du moment où on me dit que ça ne sera pas possible, je dois m’adapter. »

La phrase résume la position de l’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille. Il reste en contact permanent avec le directeur sportif Greg Lorenzi et le président Stéphane Richard, mais sait que les possibilités du club sont limitées.

La situation est d’autant plus délicate que l’effectif connaît déjà plusieurs alertes. Igor Paixão est indisponible et Geoffrey Kondogbia a quitté la pelouse contre Monaco en raison d’un problème musculaire. Tochukwu Nnadi est également sorti après une torsion du genou.

Genesio avait pourtant prévenu quelques jours auparavant qu’un entraîneur ne pouvait pas tout compenser. Avec trois compétitions au programme, il considère qu’un effectif suffisamment étoffé reste indispensable pour nourrir des ambitions élevées.

Les dernières heures du mercato seront donc particulièrement surveillées à Marseille. Une succession rapide de départs pourrait encore offrir une petite marge de manœuvre à la direction. Dans le cas contraire, Bruno Genesio connaît désormais le scénario auquel il doit se préparer : poursuivre la saison avec un groupe qu’il aurait souhaité renforcer.