Bayern : avis aux attaquants, Lewandowski livre un secret !

L’attaquant Robert Lewandowski (Bayern Munich) a dévoilé un secret qui lui permet, selon lui, d’être plus performant à chaque rencontre.

Lors d’une interview relayée par France Football, l’international polonais a confié qu’il « ne mange pas de viande le jour du match ». Lewandowski juge que « c’est trop lourd » pour son « corps ». Le fait de manger « léger » lui permet d’être meilleur sur le terrain. « Le repas dépend de plusieurs données : quand est le match, à quelle heure… Si vous mangez du riz ou des pâtes, ça va vous apporter de gros bénéfices en termes d’énergie à très court terme. »

« Mais sur la durée, vous n’y gagnez rien. » Robert Lewandowski est convaincu que le fait d’avoir une alimentation adaptée permet de franchir un cap au fil du temps. « Bien sûr, si vous essayez ça pour la première fois, vous n’allez y voir aucun effet. Mais réunies, ces attentions prennent un sens, et c’est là que tous les bienfaits existent.»

Lewandowski et le rôle difficile du buteur

Puis Lewandowski a rappelé que « ce n’est pas simple » de marquer lors d’un match. Pour lui, tout ou presque se joue au niveau psychologique. « 90% des buts, c’est la tête qui fonctionne et votre niveau de concentration qui influe. Si vous êtes fatigué, automatiquement, votre réflexion est plus lente. Et l’espace-temps, lui, n’est pas réduit… »

« Dans la surface de réparation, on a seulement 0,1 seconde, peut-être 0,2, pour réfléchir, prendre notre décision et interagir avec le ballon. » Du coup, l’ancien joueur de Dortmund pense que tout se joue « à l’entraînement » étant donné qu’il n’y a « pas d’autre endroit pour construire des mouvements automatiques et des tirs automatisés ». Robert Lewandowski estime qu’il « ne faut même pas y penser » lorsqu’on est dans une bonne position de tir. Il faut être « prêt » et le « faire », a-t-il souligné.

