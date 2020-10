Liga : Barça – Real Madrid, voir le match en direct et en streaming

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce samedi (16h), dans le cadre de la 7e journée de Liga. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Clasico nouveau est arrivé ! A l’occasion de la 7e journée de Liga, le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou ce samedi (coup d’envoi à 16 heures). Pour ce rendez-vous incontournable, les deux ogres d’Espagne ne sont pas dans les meilleures conditions. S’ils se sont rassurés face à Ferencvaros (5-1) en Ligue des Champions, les Blaugrana (10es, 7 points) restent sur un revers à Getafe (1-0) en championnat. Face à eux, les Merengue (7es, 10 points) viennent de concéder deux défaites à domicile, contre Cadix (0-1) puis le Shakhtar Donetsk (2-3).

Les compos probables de Koeman et Zidane

Pour ce choc très attendu, Ronald Koeman devrait titulariser Griezmann malgré ses performances décevantes, trois jours après l’avoir laissé sur le banc en Ligue des Champions. Le Français devrait accompagner Coutinho, Fati et Messi en attaque, dans le 4-2-3-1 barcelonais toujours privé de son gardien ter Stegen blessé. De son côté, Zinedine Zidane voyage sans Hazard et Carvajal blessés mais récupère son capitaine Ramos. En attaque, Modric devrait être positionné en meneur de jeu derrière le duo Benzema et Vinicius.

FC Barcelone : Neto – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest – Busquets, De Jong – Griezmann, Coutinho, Fati – Messi.

Real Madrid : Courtois – Nacho, Ramos, Varane, Mendy – Valverde, Casemiro, Kroos – Modric – Vinicius, Benzema.

Foot en direct : comment voir Barça – Real en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Barcelone – Real Madrid sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.