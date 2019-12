Liga : Barcelone – Real Madrid, voir le match en direct et en streaming

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce mercredi (20h00), dans le cadre de la 10e journée de Liga. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Ce mercredi soir, nous aurons le droit à une affiche exceptionnelle en Liga. En match en retard de la 10e journée, on verra un Barça – Real qui promet énormément sur le papier. Au classement du Championnat d’Espagne, Blaugrana et Merengue ont 35 points. Ils occupent donc les deux premières places du classement. Le FC Barcelone devance le Real Madrid grâce à une meilleure différence de buts (+23 contre +21). Au rayon des derniers résultats, force est de constater que le Barça est très performant.

Sa dernière défaite remonte au 2 novembre (1-3 contre Levante). Depuis les hommes d’Ernesto Valverde ont gagné à 7 reprises et concédé 2 résultats nuls. En Liga, le FC Barcelone est redoutable au Camp Nou. Les Barcelonais ont disputé 7 matches… et en ont gagné 7 ! Les Madrilènes sont prévenus… Pour sa part, le Real n’a pas concédé la moindre défaite depuis le 19 octobre (0-1 contre le Real Majorque). A la clé, 8 victoires et 3 nuls qui ont permis à l’équipe de Zinedine Zidane de très bien se positionner à ce stade de la saison.

Messi et Benzema sont en fusion !

Pour ce qui est des joueurs phares à suivre, comment ne pas citer Lionel Messi (FC Barcelone) et Karim Benzema (Real Madrid) ? L’Argentin (14 buts et 9 passes décisives en 16 matches au total) et le Français (16 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres) sont les leaders offensifs de leurs équipes respectives. Lors de ce Barça – Real, la défense adverse devra donc les surveiller comme le lait sur le feu.

Foot en direct : comment voir Barcelone – Real en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Barcelone – Real Madrid sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.