Liga : Real Madrid – Valence, voir le match en direct et en streaming

Le Real Madrid reçoit le Valence ce jeudi (22h), dans le cadre de la 29e journée de Liga. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Suite et fin de la 29e journée de Liga ce jeudi, avec en clôture le Real Madrid qui accueille le FC Valence au stade Alfredo di Stéfano (coup d’envoi à 22 heures). Après la victoire (2-0) du FC Barcelone contre Leganés mardi, les Merengue ont provisoirement cinq longueurs de retard sur le leader catalan au classement et seront donc sous pression. La victoire est impérative pour les hommes de Zinedine Zidane pour ne pas se retrouver décrochés dans la course au titre de champion d’Espagne.

De son côté, Valence campe à la 8e place avec 43 points, à six longueurs de laa 4e position qualifiante pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le Real peut compter sur un groupe quasi au complet, à l’exception de Jovic, Nacho et Vazquez blessés. Voici la composition probable des deux équipes :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Valverde, Kroos, Modric – Hazard, Benzema, Vinicius

Valence : Cillessen – Wass, Paulista, Guillamon, Gaya – Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Ferran – Rodrigo, Maxi Gomez

Foot en direct : comment voir Real Madrid – FC Valence en streaming

Comment voir ce match de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre Real Madrid – FC Valence sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport