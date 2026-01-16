Liverpool : Arne Slot se réjouit du retour imminent de Mohamed Salah

Présent ce vendredi en conférence de presse, Arne Slot a évoqué l’actualité de son effectif et, en particulier, le cas de Mohamed Salah. Absent ces dernières semaines en raison de la CAN 2025, l’attaquant des Reds s’apprête à retrouver Liverpool après le match pour la troisième place disputé avec l’Égypte face au Nigéria. Un retour attendu avec impatience par son entraîneur.

Le technicien néerlandais a rappelé que Salah avait encore une échéance importante à honorer avec sa sélection avant de revenir à Merseyside. Il a insisté sur le fait que ce rendez-vous international comptait, tout en reconnaissant son soulagement à l’idée de récupérer rapidement l’un des joueurs majeurs de l’effectif.

«Mo a été tellement important pour ce club»

Dans ses propos, Arne Slot n’a pas caché sa satisfaction. Il a expliqué être « ravi de son retour », soulignant l’impact considérable de Mohamed Salah sur le club et sur son propre travail depuis son arrivée sur le banc. L’entraîneur a même glissé, avec une pointe d’humour, que même avec un groupe pléthorique d’attaquants, il se réjouirait de revoir l’Égyptien, rappelant ainsi l’importance particulière du joueur dans son dispositif.

Slot a toutefois pris soin de ne pas s’étendre sur la situation personnelle de Salah au sein du vestiaire. Il a précisé que les échanges entre le joueur et lui restaient du domaine privé, refusant d’entrer dans les détails de leurs discussions. Une manière de calmer les spéculations, alors que le statut de titulaire de l’attaquant est de plus en plus débattu cette saison.

À l’approche de la reprise des compétitions domestiques, le retour de Mohamed Salah constitue en tout cas une donnée majeure pour Liverpool. Son expérience, son influence et sa capacité à faire la différence restent des atouts précieux pour Arne Slot, qui espère rapidement réintégrer le Pharaon dans la dynamique collective des Reds après cette parenthèse africaine.