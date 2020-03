Liverpool : ce que pense Klopp après cette nouvelle défaite inquiétante

Liverpool vient de concéder une 3e défaite en 4 matchs, mardi soir en Cup face à Chelsea (2-0). Jürgen Klopp est-il inquiet ?

Que se passe-t-il à Liverpool ? Irrésistible depuis le début de la saison avec seulement 2 défaites en 42 matchs (dont une en League Cup avec l’équipe B car l’équipe A disputait le Mondial des Clubs le même jour), le champion d’Europe en titre marque le pas. Après avoir chuté sur le terrain de l’Atletico Madrid en Ligue des Champions (1-0) le 18 février, après avoir concédé son premier revers en Premier League à Watford (3-0) le 29 février, les coéquipiers de Virgil van Dijk ont récidivé hier soir contre Chelsea en Cup (2-0) !

Klopp affirme ne pas être inquiet

Soit 3 défaites en 4 matchs ! Quel est le problème ? Avant la rencontre, Jürgen Klopp avait affirmé ne pas être inquiet et attendre une réaction de ses troupes face aux Blues. Celle-ci n’a finalement pas eu lieu et voici qu’une saison extrêmement brillante pourrait finalement être ramenée dans des proportions plus normales en cas d’élimination prématurée dans toutes les coupes. On n’en est pas là mais à une semaine de la manche retour décisive face à l’Atletico, l’heure n’est pas à la sérénité. L’entraîneur allemand ne panique pas pour autant.

« On doit admettre que sur les derniers matchs on a concédé trop de buts (8 en 4 matchs) mais dans des situations différentes, donc je ne peux pas vous dire : c’est ça ou ça qui cloche. Je ne suis pas inquiet pour la dynamique, c’est quelque chose que l’on peut récupérer. C’est le foot, on n’a jamais pensé que ce serait toujours facile. Contre Watford on a été mauvais, mais pas ce soir, donc je ne suis pas inquiet de la prestation. Mais si on fait des erreurs, on perd », a réagi Jürgen Kopp après la défaite face à Chelsea.

Images de IconSport