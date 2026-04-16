Liverpool FC : Un mercato XXL pour un résultat catastrophique

Humilié par le PSG en quarts de finale de Ligue des champions, Liverpool paie aujourd’hui les erreurs de son mercato estival 2025. Recrutements coûteux, rendement insuffisant : le bilan est accablant.

L’été dernier, Liverpool a frappé fort sur le marché des transferts. Avec plus de 500 millions d’euros investis, les Reds voulaient franchir un cap et s’installer durablement parmi les favoris en Europe.

Mais la double confrontation face au PSG en Ligue des champions a mis en lumière toutes les failles d’un recrutement jugé aujourd’hui incohérent. Battus 2-0 au retour après une prestation sans relief, les Anglais ont affiché des lacunes inquiétantes dans tous les secteurs.

Alexander Isak et Florian Wirtz pointés du doigt

Recruté à prix d’or, Alexander Isak (150 M€) symbolise parfaitement cet échec. Transparent face à la défense parisienne, l’attaquant suédois a été vivement critiqué pour son manque d’impact et de condition physique.

Le constat est similaire pour Florian Wirtz (130 M€), pourtant considéré comme l’un des plus grands talents européens. L’ancien du Bayer Leverkusen peine à s’imposer dans le système de Slot, laissant entrevoir un potentiel encore inexploité.

Comme l’a résumé Matthias Sammer, « le talent est là, mais il manque quelque chose ». Une phrase qui résume parfaitement la situation actuelle du club anglais.

Au-delà de l’attaque, c’est toute la structure de l’équipe qui a vacillé. Les latéraux Milos Kerkez et Jeremie Frimpong ont été en grande difficulté, incapables de contenir les offensives parisiennes.

Résultat : un collectif désorganisé, incapable de rivaliser avec la cohérence tactique du PSG. Même les rares motifs d’espoir se sont effondrés, à l’image de Hugo Ekitike, gravement blessé lors de cette double confrontation.

Arne Slot déjà sur la sellette

Malgré un titre en Premier League lors de sa première saison, Arne Slot voit désormais sa position fragilisée. Les critiques s’intensifient et un départ dès cet été n’est plus à exclure.

En interne, le nom de Xabi Alonso circule déjà pour prendre la relève. Un signe fort qui témoigne du climat de tension autour du club.

Malgré cet échec, Slot tente de garder le cap. L’entraîneur néerlandais évoque déjà un nouveau mercato basé sur une logique de ventes pour financer de futurs achats.

Mais après un investissement aussi massif et des résultats aussi décevants, Liverpool n’aura plus le droit à l’erreur.

Le prochain mercato s’annonce donc crucial : soit les Reds corrigent le tir, soit cet été 2025 restera comme l’un des plus grands fiascos de leur histoire récente.