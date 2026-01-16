Liverpool : Hugo Ekitike rentre dans l’histoire des Reds et rejoint une légende

Arrivé à Liverpool FC l’été dernier pour un transfert estimé à 95 millions d’euros, Hugo Ekitike ne tarde pas à justifier les attentes placées en lui. À seulement 23 ans, l’attaquant français affiche déjà des statistiques solides pour sa première saison sous le maillot rouge, avec 12 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues.

Au-delà des chiffres bruts, c’est surtout une performance statistique rare qui place désormais Ekitike dans les livres d’histoire du club de la Mersey, aux côtés d’un nom mythique.

Une première saison déjà historique à Anfield

Selon les données d’Opta, Hugo Ekitike est devenu le deuxième joueur de l’histoire de Liverpool à avoir marqué dans cinq compétitions différentes lors de sa toute première saison avec le club. Cette régularité offensive s’est manifestée en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup, en Carabao Cup ainsi qu’au Community Shield.

Une polyvalence et une constance qui le rapprochent directement d’une légende absolue des Reds : Kenny Dalglish. Lors de la saison 1977-1978, l’ancien international écossais avait lui aussi trouvé le chemin des filets en championnat, en Coupe d’Europe, en FA Cup, en League Cup et en Super Coupe d’Europe, établissant une référence qui n’avait plus été égalée depuis.

Cette comparaison flatteuse souligne l’impact immédiat d’Ekitike à Liverpool. Sans céder à l’emballement, ce parallèle statistique illustre néanmoins la capacité du Français à répondre présent dans des contextes variés et sous des pressions différentes. Pour un joueur encore en phase d’adaptation à l’exigence du football anglais, le signal est fort.

Si la saison est encore longue, Hugo Ekitike a déjà posé un jalon marquant dans son aventure avec les Reds. En égalant un record associé à Kenny Dalglish, il s’inscrit d’emblée dans une lignée prestigieuse, confirmant que son arrivée à Anfield dépasse le simple pari financier pour s’inscrire dans une dynamique sportive de haut niveau.