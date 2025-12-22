Liverpool : le coup de massue pour Alexander Isak

Le sort s’acharne sur Alexander Isak depuis son arrivée à Liverpool FC. Recruté à prix record l’été dernier, l’attaquant suédois traverse une première saison chaotique, et celle-ci pourrait déjà s’arrêter brutalement.

En difficulté depuis son arrivée, Isak avait rejoint les Reds à court de rythme après un bras de fer avec son ancien club. Malgré quelques signaux encourageants, il n’avait jamais réellement retrouvé l’efficacité affichée sous le maillot de Newcastle. Dimanche, son entrée à la pause semblait marquer un tournant. À la 56e minute, il ouvrait le score sur une remise de Florian Wirtz, mais l’action s’est immédiatement transformée en cauchemar.

Sur le même mouvement, Isak est resté au sol après un tacle appuyé de Micky van de Ven. L’attaquant n’a pas pu se relever et a quitté la pelouse sur civière, sans célébrer son but. Les premières images laissaient craindre une blessure sérieuse.

Selon Sky Sports, les examens médicaux passés ce lundi devraient confirmer une fracture à la jambe. Si ce diagnostic se vérifie, Isak pourrait être éloigné des terrains pour plusieurs mois, compromettant sérieusement sa saison 2025-2026.

Un coup dur majeur pour Liverpool, mais surtout pour le joueur de 25 ans, devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League, pour un montant estimé à 144 millions d’euros.