Lucas Núñez gagne en importance au sein de l’Eibar

Le milieu de terrain Lucas Núñez a pris de l’importance dans l’équipe de l’Eibar, disputant 30 minutes lors de la victoire de son club contre Andorra. Entré en jeu à la 60e minute, il a ainsi enregistré sa plus longue participation jusqu’à présent.

Par ailleurs, l’attaquant Mario Domínguez n’était pas retenu dans la sélection de son équipe, Excelsior, lors du succès 2-1 contre Sparta Rotterdam.

Le jeune milieu offensif Víctor Jr. est entré en jeu à la 70e minute pour 21 minutes dans le match nul entre le Real Valladolid et Cádiz, débutant la rencontre sur le banc.

Enfin, le gardien Vicent Abril est resté remplaçant lors de la victoire du Gimnàstic de Tarragona contre le Real Zaragoza.