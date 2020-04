Barça : Malcom explose une rumeur tenace liée à Messi

L’ailier Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg) est revenu sur son passage au Barça ou encore le rôle qu’on attribue trop souvent à Lionel Messi.

Lors du mercato estival 2018, Malcom avait été transféré par les Girondins de Bordeaux au FC Barcelone. Montant de la transaction : 41 millions d’euros. Un an après son arrivée au Camp Nou, le Brésilien avait refait ses valises. En effet, les Blaugrana avaient décidé de le céder au Zénith contre une somme de 40 millions. Les performances décevantes de Malcom avaient incité ces derniers à faire une croix, très rapidement d’ailleurs, sur lui.

Avec le recul, le gaucher pense que le manque d’entraînement au FC Barcelone l’a pénalisé énormément et il l’a fait savoir via Sport. « Au Zénith, nous faisons une double session d’entraînement. La vérité, c’est qu’ici nous nous entraînons beaucoup plus, c’est pourquoi je me suis blessé ! Au Barça, je n’avais l’habitude que de 40 à 50 minutes d’entraînement. » Malcom est persuadé qu’il méritait d’avoir « plus de minutes » pour montrer ce dont il était capable en Catalogne.

Malcom et ce qu’on entend trop sur Messi

A propos de Lionel Messi maintenant, Malcom a expliqué que « le vestiaire n’a pas autant de pouvoir » que le prétendent certains médias. Par ailleurs, Messi « n’agit pas en tant que président » du club lorsqu’il s’agit de prendre une décision majeure. On pense notamment à la validation, ou non, de la venue de tel ou tel footballeur au Camp Nou.

« Il parlait en tant que capitaine de l’équipe. » Malcom espère sincèrement que son ancien coéquipier « jouera jusqu’à ses 40 ans ». Pour lui, c’est dur « de ne pas voir Messi jouer » à cause de la pandémie de coronavirus. Il espère que cette crise sanitaire va s’arrêter le plus vite possible. Histoire de pouvoir se régaler à nouveau grâce au génie argentin du Barça.

