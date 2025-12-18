Manchester City : Rayan Cherki brillant mais critiqué par son coach

Manchester City continue sur sa lancée. Entre une série de victoires en Premier League, un succès de prestige au Santiago Bernabéu face au Real Madrid en Ligue des champions (2-1) et une qualification pour les demi-finales de la Carabao Cup, les hommes de Pep Guardiola traversent une période faste. Dernier succès en date : une victoire 2-0 face à Brentford, marquée par un éclair de génie signé Rayan Cherki.

Aligné d’entrée, le Français a illuminé la rencontre peu avant la pause. À la réception d’un corner mal repoussé, l’ancien Lyonnais a éliminé son vis-à-vis d’un contrôle inspiré avant de décocher une frappe sèche et précise dans la lucarne de Valdimarsson. Un but somptueux, immédiatement salué sur les réseaux sociaux, y compris par Erling Haaland, admiratif : « Quel joueur », a commenté le Norvégien. Avec cette réalisation, Cherki porte son total à quatre buts cette saison sous les couleurs des Cityzens. Pour autant, l’euphorie n’aura pas duré bien longtemps.

Mise en garde sans réelles tensions

Remplacé peu après l’heure de jeu par Bernardo Silva, le milieu offensif a vu son entraîneur tempérer l’enthousiasme ambiant. S’il n’a pas nié l’évidence du talent, Guardiola a tenu à rappeler ses exigences, fidèles à sa réputation.

« C’est un joueur exceptionnel et il a marqué un but fantastique. Même un aveugle pourrait le voir », a d’abord glissé le technicien catalan, avant d’ajouter un message bien plus direct.

« Je suis heureux qu’il ait ouvert le score, mais après cela, je ne trouve pas qu’il ait très bien joué. Il ne remplissait plus son rôle défensif, il avait perdu de l’énergie. »

Une mise au point sans détour, dans la droite ligne de la philosophie du coach mancunien, pour qui l’intensité et le travail sans ballon ne sont pas négociables. Guardiola a d’ailleurs comparé implicitement Cherki à Savinho, qu’il apprécie pour son engagement constant.

« Il est jeune, agressif, et comme tous les autres, il peut encore progresser s’il prend les bonnes décisions au bon moment. »

Pas de tension particulière entre les deux hommes, mais un message clair envoyé à un joueur encore en phase d’adaptation à l’exigence du très haut niveau. À Manchester City, le talent ouvre les portes. La constance, elle, permet d’y rester.