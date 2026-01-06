Manchester City : Rayan Cherki se confie sur les secrets de sa progression sous Pep Guardiola

Arrivé à Manchester City avec une réputation déjà bien établie, Rayan Cherki est en train de confirmer qu’il n’a pas traversé la Manche pour faire de la figuration. Décisif lors de ses premiers mois sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu offensif français de 22 ans estime avoir franchi un palier majeur, notamment sur le plan physique.

Interrogé par Canal+, l’ancien Lyonnais refuse toutefois l’idée d’une rupture totale avec le joueur qu’il était en Ligue 1. À ses yeux, la progression s’inscrit dans une continuité. Il rappelle d’ailleurs sa dernière saison pleine à l’OL, marquée par des statistiques solides et une régularité enfin trouvée. Pour lui, le vrai changement se situe ailleurs.

Là où Cherki reconnaît une évolution nette, c’est dans l’intensité et le volume de jeu. Un aspect longtemps pointé du doigt en France, et qui constitue aujourd’hui une exigence quotidienne en Premier League. Le rythme, l’impact physique et la rigueur tactique imposés par le championnat anglais l’ont poussé à se transformer, à affiner son jeu sans renier ses qualités techniques naturelles.

Le joueur insiste également sur l’influence déterminante de Pep Guardiola dans cette progression. L’attention portée aux détails, au placement, à la compréhension collective du jeu a accéléré son adaptation à l’élite anglaise. À City, chaque déplacement, chaque effort sans ballon compte, et Cherki semble avoir intégré cette culture de l’exigence.

Mais cette évolution ne se limite pas au terrain. En coulisses, le Français évoque un quotidien fait de sacrifices. Travail en salle de musculation, soins, récupération, gestion du repos : tout est millimétré. Le temps libre se fait rare, mais Cherki l’assume pleinement, conscient que ce niveau de performance a un prix.

À Manchester City, Rayan Cherki n’a pas seulement changé de club. Il a changé de dimension. Et à en croire son discours, cette transformation n’en est encore qu’à ses débuts.