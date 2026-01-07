Manchester United : malgré le départ d’Amorim, le club ferme la porte à un retour de Marcus Rashford

Écarté sans ménagement à Old Trafford il y a quelques mois, Marcus Rashford semble avoir définitivement tourné la page mancunienne. Malgré le départ de Ruben Amorim, Manchester United n’envisage pas de rappeler l’attaquant anglais, aujourd’hui épanoui sous les couleurs du FC Barcelone.

Mis au placard durant l’ère Rúben Amorim, Marcus Rashford a vécu l’un des épisodes les plus délicats de sa carrière à Manchester United. Longtemps symbole du club et enfant chéri d’Old Trafford, l’international anglais avait disparu des plans sportifs, jusqu’à voir son avenir totalement remis en question.

Son départ vers le FC Barcelone a marqué un tournant. En Catalogne, Rashford a retrouvé le sourire, la confiance et surtout un rôle central dans un projet collectif ambitieux.

Selon The Sun, le licenciement de Ruben Amorim ne change strictement rien à la position de Manchester United. En interne, le dossier Rashford serait désormais considéré comme clos. Le quotidien britannique précise que le choix de ne pas réintégrer l’attaquant relève d’une décision du club, et non d’un simple désaccord avec l’ancien entraîneur.

Autrement dit, même sans Amorim, Old Trafford ne compte pas faire machine arrière. Une rupture assumée, qui illustre la volonté du club anglais de repartir sur un nouveau cycle, quitte à tourner la page sur l’un de ses joueurs les plus emblématiques de la dernière décennie.

Barcelone, un nouveau souffle

Sous les ordres de Hansi Flick, Marcus Rashford s’est rapidement imposé comme un élément clé du Barça, actuel leader de Liga. À 28 ans, l’Anglais affiche des statistiques solides : sept buts et huit passes décisives, confirmant son impact dans un collectif en pleine renaissance.

Après une période sombre en Angleterre, ce renouveau espagnol ressemble à une libération. Loin de la pression d’Old Trafford, Rashford semble avoir trouvé un environnement propice à son jeu et à son épanouissement personnel.

Manchester United a tranché. Et pour Marcus Rashford, l’avenir s’écrit désormais en Espagne, dans une trajectoire faite de résilience, de remise en question et de renaissance sportive.