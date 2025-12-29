Manchester United : un ancien joueur dénonce la pression médiatique autour du club

Désormais loin d’Old Trafford, Christian Eriksen est revenu sans détour sur son passage à Manchester United. Dans une interview accordée à la presse britannique, le milieu danois a livré une analyse lucide et sévère de l’environnement du club, dénonçant la communication de son ancien entraîneur et le poids constant de l’histoire des Red Devils.

Parti en Bundesliga l’été dernier, Christian Eriksen a pris du recul. Suffisant pour mettre des mots sur une expérience qu’il juge marquée par une pression permanente, accentuée par la gestion médiatique de Rúben Amorim à la tête de Manchester United.

Sous les ordres du technicien portugais, Eriksen n’a disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues. Un temps de jeu réduit, dans un contexte déjà pesant. « Ça n’a pas aidé, vraiment pas. Pas du tout aidé les joueurs », confie le Danois dans The Times, en évoquant la franchise parfois brutale de son ancien entraîneur face aux médias.

Eriksen fait notamment référence à une conférence de presse restée célèbre, en janvier, lorsque Rúben Amorim avait qualifié son équipe de « peut-être la pire de l’histoire de Manchester United ». Une sortie qui, selon l’ex-joueur des Red Devils, a eu l’effet inverse de celui recherché.

« Je ne pense pas que ça ait aidé, non. Qu’il ait raison ou tort, peu importe. Pour nous, c’était surtout : “Oh là là, encore un titre à la une.” Certaines choses se disent en interne, pas à l’extérieur. Sinon, tu ajoutes une pression supplémentaire à des joueurs qui faisaient déjà de leur mieux. »

Une communication jugée contre-productive, dans un club où la moindre phrase devient un sujet national.

Le poids de l’histoire, un fardeau permanent

Au-delà de la gestion du vestiaire, Eriksen met aussi en cause l’environnement global de Manchester United, constamment comparé à son glorieux passé. « Peu importe le poste, tu arrives et tu entends : “On avait Casemiro, mais il faut le comparer à Roy Keane”, ou “Avant, il y avait Van Persie, donc l’attaquant doit faire pareil.” »

Selon lui, cette culture de la comparaison permanente complique toute tentative de reconstruction. « Quand tu portes ce logo, tu portes aussi toute son histoire. On te demande d’égaler, voire de dépasser ce qui a été fait avant. Mais comment faire mieux quand le club a gagné huit titres de Premier League en onze saisons ? C’est presque impossible. »

Eriksen conclut par un constat amer mais lucide : le problème ne se limite pas au terrain. « Le bruit extérieur met énormément de pression. Si, de l’intérieur, tu pouvais faire taire tout le reste, je pense que tu pourrais réussir. »

Un témoignage fort, qui illustre une nouvelle fois la difficulté de redresser Manchester United, où chaque joueur, chaque entraîneur et chaque mot prononcé se retrouvent immédiatement happés par la machine médiatique.