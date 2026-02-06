Maroc : Walid Regragui a-t-il vraiment démissionné  ?

Battu en finale de la CAN par le Sénégal, le Maroc est passé tout près d’un sacre attendu depuis près d’un demi-siècle. Dans la foulée, Walid Regragui aurait présenté sa démission. Une annonce rapidement répandue, puis démentie par la Fédération, qui laisse planer le doute sur l’avenir du sélectionneur des Lions de l’Atlas.

Le football a parfois la cruauté des détails. Pour Walid Regragui, il aura manqué un geste, un instant, une panenka ratée au bout du temps additionnel par face au Sénégal , pour entrer définitivement dans la légende du football marocain. Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois depuis 2004, le Maroc est passé à un souffle d’un titre qui échappe au pays depuis 1976.

Cette défaite en finale a pourtant ravivé un débat que beaucoup pensaient clos. Très critiqué après l’échec de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Walid Regragui avait abordé cette édition avec une pression maximale. Mais au fil des matchs, il avait réussi à fédérer, à convaincre et à faire taire les doutes. Jusqu’à cette finale perdue, cruelle, mais loin d’être infamante.

Quelques semaines après la compétition, l’heure du bilan s’est imposée. Et avec elle, une question inévitable : Regragui est-il encore l’homme de la situation à l’approche de la prochaine Coupe du monde ? Le technicien de 50 ans, déjà auteur du meilleur parcours de l’histoire du Maroc en Coupe du monde, savait que son avenir se jouerait aussi sur cette CAN. Malgré un bilan sportif solide et un groupe toujours soudé derrière lui, la fatigue mentale et la pression permanente ont laissé des traces.

Selon des informations concordantes, Walid Regragui aurait ainsi pris une décision forte : proposer sa démission à la Fédération Marocaine de Football. Lassé par l’exigence d’un poste aussi exposé et par l’intensité de la compétition, il aurait estimé que son cycle à la tête des Lions de l’Atlas arrivait peut-être à son terme, et ce malgré une Coupe du monde programmée dans moins de six mois.

Mais l’affaire a rapidement pris une autre tournure. Dans un communiqué publié peu après la diffusion de ces informations, la FRMF a tenu à calmer le jeu. L’instance a démenti « catégoriquement » toute démission de son sélectionneur, assurant que Walid Regragui était toujours en poste. Une mise au point officielle qui entretient néanmoins le flou, tant les interrogations demeurent sur l’état d’esprit du technicien.

Pour l’heure, Walid Regragui reste en poste. Mais au royaume chérifien, l’avenir d’un sélectionneur est au centre de tout les débats.