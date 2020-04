Mercato / Bayern : Müller a obtenu ce qu’il voulait (officiel)

L’attaquant polyvalent Thomas Müller a prolongé (enfin) officiellement son contrat au Bayern Munich.

Selon le site officiel du club bavarois, l’international allemand a rempilé « jusqu’au 30 juin 2023 ». Présent au sein de cette écurie depuis ses… 10 ans, le joueur âgé de 30 ans est un élément incontournable à l’Allianz Arena. Cela explique pourquoi les dirigeants du Bayern Munich ont fait le nécessaire afin de conserver Thomas Müller encore au moins trois ans.

« Les deux parties ont signé avec un très bon sentiment. Je suis sûr qu’une fois que nous jouerons à nouveau, nous continuerons à avoir beaucoup de succès. Cela me stimule. Pour moi, la priorité numéro une était le FC Bayern et le club a ressenti la même chose. (…) Ce club n’est pas n’importe quel employeur pour moi. C’est ma passion. Je suis heureux d’être ici pour deux années supplémentaires. Je donnerai tout sur et en dehors du terrain », a promis Müller.

Müller est vraiment une légende

De son côté, Karl-Heinz Rummenigge a déclaré qu’il est « heureux » de cette prolongation de contrat. Idem pour Hasan Salihamidzic qui a indiqué que Thomas Müller est, « un leader », « un joueur spécial » pour l’écurie et même « une figure de proue » incontournable. Enfin, l’ancien gardien Oliver Kahn a mis l’accent sur le fait que l’attaquant polyvalent a « façonné le club pendant plus de dix ans avec son grand football et sa personnalité sympathique ». Kahn pense franchement que c’est normal qu’il soit « célèbre dans le monde entier ».

Images de IconSport