Mercato : Brighton prépare un double coup pour séduire une pépite allemande

Brighton & Hove Albion continue de creuser le marché des jeunes talents européens. Le club anglais espère boucler l’arrivée du prometteur ailier allemand Said El Mala, 19 ans, actuellement sous contrat avec 1. FC Köln. Mais la stratégie des Seagulls ne s’arrêterait pas là.

Selon les informations venues d’Angleterre, Brighton envisagerait également de recruter son frère aîné, Malek El Mala, attaquant de 20 ans. Une approche familiale qui pourrait faciliter les négociations et convaincre le plus jeune des deux de franchir le pas vers la Premier League.

Said El Mala est considéré comme l’un des profils offensifs les plus intéressants de sa génération en Allemagne. Rapide, percutant et à l’aise dans le un-contre-un, il attire déjà l’attention de plusieurs recruteurs européens. Cologne, conscient de son potentiel, ne souhaite pas le brader, mais Brighton a bâti sa réputation sur sa capacité à détecter et développer les jeunes avant leur explosion au plus haut niveau.

Le cas de Malek, attaquant axial, s’inscrirait dans une logique d’accompagnement. Au-delà de l’aspect sportif, le club anglais chercherait à offrir un environnement favorable à l’adaptation de Said, à l’image de certaines opérations passées où Brighton a su miser sur le long terme.

Cette stratégie illustre une nouvelle fois la politique de recrutement méthodique du club du sud de l’Angleterre : investir tôt, structurer la progression et valoriser les talents dans un cadre stable. Reste à savoir si Cologne acceptera ce package familial et si les deux frères feront bientôt leurs premiers pas sous le maillot bleu et blanc à l’Amex Stadium.