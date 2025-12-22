Mercato : Endrick pleure avant de rejoindre l’OL ?

Le scénario se précise autour de l’avenir d’Endrick. À 19 ans, l’attaquant brésilien s’apprête à quitter provisoirement le Real Madrid pour rejoindre l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt de six mois. Une opération gagnant-gagnant sur le papier : Lyon se renforce à moindre coût, tandis que le jeune international brésilien va enfin disposer du temps de jeu qui lui fait défaut à Madrid.

Barré par une concurrence féroce au sein de l’effectif merengue, Endrick n’entrait pas dans la rotation immédiate de Carlo Ancelotti. Le projet lyonnais, validé ces dernières semaines, doit lui offrir une exposition régulière en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, avec l’objectif clair de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Selon Defensa Central, le joueur a vécu un moment chargé d’émotion samedi soir au stade Santiago-Bernabéu. Suspendu, Endrick a assisté à la rencontre depuis les tribunes. Au moment de quitter l’enceinte madrilène, celui qui s’apprête à vivre sa « dernière » au Bernabéu avant son départ aurait été très touché, allant jusqu’à verser quelques larmes.

Un épisode révélateur de l’attachement du Brésilien à son club formateur européen, mais aussi du poids de la transition qui l’attend. À Lyon, Endrick sait qu’il joue bien plus qu’un simple prêt : une étape décisive pour s’imposer, à terme, dans la hiérarchie du Real Madrid.