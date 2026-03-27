Mercato : FC Barcelone explore la piste Álex Remiro pour renforcer sa cage

Le FC Barcelone continue d’explorer le marché des gardiens en vue des prochaines saisons. Parmi les profils étudiés, celui d’Álex Remiro retient particulièrement l’attention.

Âgé de 31 ans, le portier de la Real Sociedad figure sur les tablettes du club catalan. L’idée ne serait pas de bouleverser immédiatement la hiérarchie, mais plutôt d’installer une concurrence directe avec le titulaire Joan Garcia.

Selon les informations de la presse espagnole, le profil de Remiro coche plusieurs cases importantes aux yeux des dirigeants blaugrana. Son expérience en Liga, sa régularité au plus haut niveau et sa capacité à gérer la pression sont particulièrement appréciées.

Sur le plan économique, l’opération pourrait s’avérer accessible. Le gardien pourrait être disponible pour un montant estimé autour de 15 millions d’euros dès 2026. Une alternative plus avantageuse pourrait même se présenter un an plus tard, avec une arrivée libre en 2027 à l’issue de son contrat.

Au-delà de ses qualités sportives, Álex Remiro se distingue également par son leadership et sa solidité mentale. Des éléments jugés essentiels pour un poste aussi exposé que celui de gardien dans un club de l’envergure du FC Barcelone.

Reste désormais à savoir si cette piste se concrétisera dans les prochains mois, alors que le club catalan continue d’affiner sa stratégie pour sécuriser durablement son dernier rempart.