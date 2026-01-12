Mercato : l’OM en passe de se séparer d’une recrue star

Arrivé avec des attentes élevées l’été dernier, Angel Gomes pourrait quitter l’Olympique de Marseille bien plus tôt que prévu. En difficulté depuis le début de saison, le milieu offensif anglais ne semble plus entrer dans les plans du club phocéen, qui travaille désormais à lui trouver une porte de sortie dès ce mercato hivernal.

Recruté libre en provenance du Lille OSC, Angel Gomes n’a jamais réellement réussi à s’imposer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Malgré 17 apparitions toutes compétitions confondues et trois buts inscrits, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas répondu aux attentes placées en lui.

De Zerbi et l’OM prêts à tourner la page

Selon les informations de La Provence, la direction marseillaise aurait tranché. Les prestations jugées insuffisantes de Gomes n’ont pas convaincu Roberto De Zerbi, ni les décideurs olympiens, décidés à stopper l’expérience dès cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’Anglais conserve toutefois une valeur marchande intéressante. Un départ en janvier permettrait ainsi à l’OM de limiter les pertes sportives tout en réalisant une opération financièrement correcte, voire une plus-value, quelques mois seulement après son arrivée.

Pour Angel Gomes, l’heure semble donc venue de relancer sa carrière ailleurs, tandis que Marseille cherche déjà à ajuster son effectif pour la seconde partie de saison.