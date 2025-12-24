Mercato : Manchester City en pole pour une star africaine, Chelsea se retire

Manchester City tient la corde dans le dossier Antoine Semenyo ce mercato. Sans accord définitif à ce stade, le club champion d’Angleterre est aujourd’hui perçu comme la destination privilégiée de l’attaquant de Bournemouth, selon des sources proches du dossier.

La concurrence reste toutefois réelle. Liverpool et Manchester United demeurent attentifs à la situation du joueur de 25 ans, auteur de buts lors de ses deux dernières sorties, et les discussions pourraient encore évoluer. Tottenham, également intéressé ces derniers mois, s’est en revanche retiré de la course.

Clause à 65 millions d’euros

Chelsea a bien pris des renseignements mardi, mais les Blues ne comptent pas aller plus loin lors du mercato hivernal. Le club londonien estime disposer de suffisamment d’options offensives dans son effectif actuel et ne prévoit pas d’investissement sur ce profil en janvier.

Antoine Semenyo dispose par ailleurs d’une clause libératoire fixée à 65 millions de livres dans son contrat avec Bournemouth, un élément central des négociations à venir. Manchester City avance ses pions, sans précipitation, dans un dossier qui pourrait s’animer davantage dans les prochaines semaines.