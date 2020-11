Mercato / PSG : Font met une gifle à Neymar

Candidat à la présidence du Barça, Victor Font s’est positionné très clairement sur le dossier de l’attaquant du PSG Neymar.

« Tous les joueurs qui quittent le Barça finissent par regretter leur départ. Je ne sais pas ce qu’il pense maintenant, mais j’aimerais qu’il revienne. Quand j’ai su qu’il allait partir, je lui ai dit que je ne serais nulle part comme à Barcelone, mais il ne m’a pas répondu », a récemment confié Dani Alves à propos de Neymar, parti de Barcelone à l’été 2017 contre une indemnité de transfert de 222 millions d’euros. Un an après l’échec de son retour en Catalogne, le dossier fait toujours parler.

Font ne veut pas Neymar

Selon la presse espagnole, les Blaugrana pourraient tenter leur chance l’été prochain (à un an du terme du contrat du Brésilien) mais ne seraient pas disposés à proposer plus de 100 millions d’euros aux champions de France. Tout dépendra déjà de l’identité du prochain président. En effet, Victor Font par exemple, n’a aucune intention de récupérer l’attaquant du Paris Saint-Germain, considérant qu’il a trahi le club et ne mérite plus de porter son maillot.

« Sur le plan institutionnel, Neymar n’entre pas dans mes plans. C’est pour des raisons économiques et pour d’autres raisons comme le fait qu’il ait poursuivi le club et qu’il nous ait abandonnés quelques jours avant le début d’une saison », a exprimé Font qui espère en revanche convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat et poursuivre l’aventure à Barcelone. Le candidat à la présidence souhaite également installer Xavi au poste d’entraîneur.

