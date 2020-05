Barça / Coronavirus : Messi inquiet pour le monde d’après

L’attaquant Lionel Messi (FC Barcelone) croit que la pandémie de coronavirus a été un véritable séisme et ce même sur la planète football.

Par le biais du journal El País Semanal, Messi a estimé que le football « ne sera plus jamais le même ». Pour lui, tout le monde « doute » de ce que sera « le monde après tout ce qui s’est passé ». Lionel Messi a le sentiment que tous les gens, ou presque, ont été percutés de plein fouet par le coronavirus.

« Au-delà de l’enfermement et de la situation qui nous a pris par surprise, beaucoup de gens ont eu énormément de mal parce que cette situation les a affectés d’une manière ou d’une autre ». Messi a eu une pensée pour ceux qui ont « perdu » des proches et/ou qui étaient éloignés de leurs familles.

Messi pessimiste pour le football…

« Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses effectives dans cette crise. Mais il n’y a rien de pire que de perdre les personnes que vous aimez le plus. Pour moi, cela crée une énorme frustration qui me semble être la plus injuste de toutes. » Au sujet du football, l’international argentin est persuadé qu’il « ne sera plus jamais le même » sur et en dehors des terrains.

Même si la Liga va bientôt reprendre ses droits, à l’image de la Bundesliga qui a redémarré depuis plusieurs semaines, Messi est inquiet pour la suite des événements. Crise économique qui frappe les clubs / les joueurs, matches à huis clos, mesures sanitaires en rafale… « La Pulga » a sans doute raison d’afficher des doutes et des inquiétudes…

Images de IconSport