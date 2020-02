Barça : Messi dit tout sur son gros clash avec Abidal

L’attaquant Lionel Messi (FC Barcelone) considère toujours qu’il a bien fait de répondre aux critiques signées Eric Abidal.

Rappelons que le secrétaire technique du Barça s’était lâché en public. L’ancien défenseur de l’OL avait jugé que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » à la fin de l’ère Ernesto Valverde. Ayant eu vent des propos d’Abidal, le capitaine Messi était monté en première ligne. « Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses. Mais je crois que chacun doit assumer ses responsabilités et ses décisions. Les joueurs, sur le terrain, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et, surtout, les décisions qu’ils prennent. »

L’Argentin avait ajouté qu’il « faudrait donner des noms » plutôt que de salir « tout le monde » par le biais des médias. Pour lui, l’intervention d’Abidal pouvait alimenter « des choses qui se disent et ne sont pas vraies ». Pour mettre un terme à ce bras de fer, le président Josep Maria Bartomeu était intervenu. Il avait convoqué rapidement Eric Abidal pour le recadrer… sans pour autant le limoger. Ensuite, lui et Messi avait eu une explication, entre quatre yeux, pour calmer le jeu. Interrogé via El Mundo Deportivo, « La Pulga » a été interrogée sur ce point. Qu’on se le dise, Lionel Messi est persuadé que c’était normal d’intervenir à ce moment-là.

Messi blessé par l’intervention d »Abidal

« Je ne sais pas ce qui lui était arrivé pour qu’il dise cela. Mais je pense que j’avais répondu parce que je me sentais attaqué. Comme si j’avais beaucoup de pouvoir et que je prenais des décisions. Je sentais qu’on attaquait les joueurs. (…) Cela m’avait dérangé qu’une personne du club, un secrétaire technique, mette les joueurs au milieu d’un licenciement comme celui de l’entraîneur. Cela me paraissait fou. C’est lui (Abidal) qui prend les décisions. C’est pourquoi j’étais sorti pour le clarifier. » Au final, le natif de Rosario a reproché deux choses à Abidal. Le fait d’avoir « attaqué les vestiaires », sans « donner des noms », et laissé entendre qu’il (Messi) prenait « des décisions » et donc commandait au Camp Nou, « ce qui n’était pas vrai ».

Images de IconSport