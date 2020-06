Barça : Messi, Suarez… Des images renforcent le malaise

Samedi dernier, des joueurs du FC Barcelone, dont Lionel Messi, n’avaient pas l’air d’être en harmonie avec notamment Eder Sarabia.

Ce dernier officie, on le rappelle, en tant qu’adjoint de l’entraîneur principal Quique Setien. Lors du match entre le Celta Vigo et le FC Barcelone (2-2, 32e journée de Liga), il y a eu une pause pour que les joueurs puissent s’hydrater. Selon As, la tension était palpable lorsqu’on regardait les images diffusées par Movistar.

On y voyait notamment Sarabia qui essayait « de donner une indication au footballeur argentin » Lionel Messi. Mais ce dernier était « concentré » et réagissait « à peine à ses paroles ». Messi s’était adressé à lui… au moment où il s’éloignait. Toujours d’après As, « l’attitude » du natif de Rosario a « retenu beaucoup l’attention ».

Messi n’était pas le seul…

Pour la presse espagnole, Ivan Rakitic et Luis Suarez semblaient aussi être très tendus sur la pelouse du Balaídos. La « nervosité des joueurs » était peut-être liée à l’enjeu lors de ce match de Liga. Les deux points perdus, contre une équipe mal classée, pourraient coûter très cher dans la course au titre de champion d’Espagne.

C’est d’autant plus vrai que le Real Madrid a réussi, de son côté, à vaincre l’Espanyol Barcelone dimanche (1-0). Au classement, le FC Barcelone compte deux points de retard sur le club de la capitale espagnole. A l’heure actuelle, ce sont clairement les Merengue qui ont le vent en poupe.

