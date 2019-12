Barça – Real : Zidane pointé du doigt, Messi trouvait ça « normal »

L’attaquant Lionel Messi s’est exprimé, notamment au sujet de Zinedine Zidane, en vue du Clasico FC Barcelone – Real Madrid.

Ce choc de Liga aura lieu, on le rappelle, demain soir au Camp Nou. Forcément, Messi et les Blaugrana sont pressés de défier les Merengue qui sont aussi très motivés de leur côté. Après un début de saison délicat, Zidane avait été critiqué notamment par les médias. Certaines personnes se demandaient s’il était encore l’homme de la situation afin de ramener le Real Madrid au sommet.

Tant d’ailleurs en Liga qu’en Ligue des champions. Aujourd’hui, ces critiques se sont évaporées puisque la Casa Blanca a trouvé son rythme de croisière. Interrogé à ce sujet, Lionel Messi a indiqué que ce n’était pas si surprenant que cela de voir « Zizou » se faire harponner à l’époque. Bien évidemment, le natif de Rosario pense qu’on ne peut pas se reposer sur ses lauriers au très haut niveau.

Messi pense que Zidane s’y attendait

« Ceux d’entre nous qui y sont depuis longtemps (sur la planète foot, ndlr), plus encore dans les grands clubs, savent que c’est normal. Les gens oublient vite ce qui s’est passé et ce qui a été accompli dans le passé. Ils vous réclament des choses de jour en jour », a analysé l’attaquant argentin selon Marca.

Messi a ajouté que Zinedine Zidane « savait sûrement à son retour que les trois Ligues des champions gagnées n’avaient plus d’importance ». Le gaucher a insisté sur le fait que « les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes » savent pertinemment qu’il faut être « constamment » concentré et vivre avec cela. Autrement dit, la pression énorme que ce soit au Barça ou au Real Madrid.

Images de IconSport