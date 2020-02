PSG – Tottenham : Neymar et Mourinho en mode « Z » !

Neymar (PSG) et José Mourinho (Tottenham) se retrouvent avec la boule à zéro comme on dit. Cela n’emballe pas le Brésilien ou le Portugais…

Après avoir marqué les esprits en ayant des cheveux couleur rose fluo, Neymar a changé une nouvelle fois de coupe. Lundi soir, on a découvert que l’attaquant du PSG avait désormais la boule à Z comme on dit ! En fait, cela faisait déjà plusieurs jours que l’ancien joueur du Barça avait cette coupe. Simplement, Neymar avait décidé de la cacher avec une casquette ou encore un bonnet. C’était valable lorsqu’il était en public sur ou en dehors des terrains. D’après Le Parisien, Neymar ne souhaitait pas raser ses cheveux.

Mais c’était « une nécessité ». Après avoir teint ses cheveux en blanc puis rose fluo, il était forcé de procéder ainsi. « Pour obtenir ce beau rose pimpant, Neymar a dû faire au moins 2 voire 3 décolorations. Ensuite, une coloration rose, sur cheveux décolorés à blanc, ne tient pas plus de 6 shampoings. La couleur se délave rapidement vers un pastel », a expliqué un spécialiste en teinture au Parisien. Du coup, le Brésilien n’a pas eu « d’autre choix que de raser à nu et de laisser le cheveu repousser ». Histoire aussi que ses cheveux ne s’abîment pas plus.

Pour Mourinho, c’est différent de Neymar

Pour sa part, José Mourinho a surpris tout le monde lors d’une interview relayée par Sky Sports. En effet, le coach de Tottenham avait les cheveux très courts. Le « Special One » a déclaré qu’il aimait bien « parfois » quand c’était « court ». En effet, le technicien « aime ressentir le froid » et « changer un petit peu » de coupe au fil du temps. Mais… « ce n’était pas le cas cette fois » !

En clair, Mourinho ne s’attendait pas à ce que ses cheveux soient si courts en allant chez le coiffeur. Problème : l’ancien manager de Manchester United s’est « endormi ». En se réveillant, José Mourinho a estimé que le résultat était « mauvais ». Du coup, il a demandé au coiffeur « de passer au sabot le plus court ». Le « Special One » s’est consolé en indiquant que ses « cheveux vont repousser ». Tout comme Neymar, il n’a plus qu’à patienter sagement…

Images de IconSport / Instagram de Neymar