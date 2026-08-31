Nick Woltemade : Juventus rejoint Dortmund dans la course à son transfert

Nick Woltemade, attaquant allemand de 24 ans évoluant à Newcastle United, fait l’objet d’un intérêt croissant en Europe. Initialement lié à un possible transfert au Borussia Dortmund, le joueur attire désormais également des regards en Serie A, notamment de la part de la Juventus.

Selon des informations récentes, la Juventus aurait effectué une première démarche pour s’informer sur sa situation, envisageant même un prêt. De son côté, Woltemade serait très motivé à l’idée de rejoindre le club italien.

D’autres formations suivent de près le joueur, comme le RB Leipzig et Naples. Par ailleurs, un retour au VfB Stuttgart, son club avant son transfert à Newcastle l’été dernier, est aussi évoqué.