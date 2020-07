Manchester United : Pogba l’attendait tant, le voilà enfin !

Le milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) a mis un terme à une sorte de malédiction qui le poursuivait depuis longtemps.

Jeudi (hier), l’équipe de MU s’est imposée largement sur la pelouse d’Aston Villa (3-0, 34e journée de Premier League). Lors de ce match disputé à Villa Park, Pogba a réussi à tirer son épingle du jeu. Le milieu français a inscrit un but à la 58e minute de jeu après une passe décisive de Bruno Fernandes. Mine de rien, le champion du monde tricolore n’avait pas trouvé le chemin des filets depuis le mois… d’avril 2019 ! Par le biais de Sky Sports, l’ancien joueur de la Juventus a déclaré être « très content d’aider l’équipe autant que possible ».

Au final, Pogba a privilégié le fait de miser sur la carte collective plutôt que de vanter ses propres mérites. « Je n’ai eu qu’un seul tir et je connais un peu le gardien (Reina) (…) La prestation aujourd’hui et celles des dernières semaines sont très bonnes et dignes des standards de Manchester United, je pense. » Pour le natif de Lagny-sur-Marne, il faut « continuer à travailler » étant donné que l’équipe « n’a rien gagné cette année ».

Pogba veut bien finir la saison

Objectifs : « gagner la Ligue Europa et la Cup » sans oublier obtenir une des quatre premières places en Premier League (5e position occupée actuellement). « Tout dépend de nous. Nous sommes notre pire ennemi. Nous devons jouer comme on sait faire », a préconisé Paul Pogba. Rappelons que plusieurs médias britanniques tablent sur le fait que le Français pourrait prolonger finalement son contrat à Old Trafford (En savoir plus).

Images de IconSport