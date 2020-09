PSG : Deschamps remet Leonardo à sa place

Didier Deschamps a répondu à Leonardo qui a accusé les Bleus et la FFF d’avoir oublié d’avertir le PSG pour Kylian Mbappé.

Leonardo a copieusement allumé la Fédération Française de Football et le staff de l’équipe de France, leur reprochant de ne pas l’avoir averti directement du dépistage positif de Kylian Mbappé au coronavirus. Interrogé sur ce sujet polémique après la victoire face à la Croatie (4-2) mardi soir en Ligue des Nations, Didier Deschamps a expliqué pourquoi la presse a appris la nouvelle avant le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Deschamps explique le déroulé de l’affaire en détail

« Les relations avec le PSG, elles ne sont pas difficiles. Je vais tout reprendre. Ça va peut-être être un peu long. Je vais être factuel et chronologique. Au sortir de la séance, Kylian a un test positif. On pare au plus pressé, on l’isole du groupe. Dans le même temps, on a 10 tests en attente, qui arrivent au compte-gouttes. On a pris en charge Kylian pour qu’il rentre chez lui. J’avertis le staff et tous les joueurs. Il y a besoin d’une confirmation du laboratoire pour un test positif. Ça prend du temps, ils refont une analyse. Cette confirmation, on a dû l’avoir vers 22h », a-t-il contextualisé.

« Entre temps, l’un d’entre-vous (France Football) a sorti l’information. À partir de là, nous avons décidé de faire un communiqué, voilà ce qui s’est passé. On était dans l’urgence. Sincèrement, si on avait pu… On avait prévu, on aurait eu plus de temps. Mon docteur, il est sur son ordi à attendre s’il y en a un ou deux de plus. À aucun moment, je suis désolé pour le PSG et ses dirigeants, je ne peux considérer qu’on a manqué de respect à qui que ce soit. C’est une situation d’urgence », a considéré le sélectionneur des Bleus.

« Le plus important, ce n’est pas la forme, c’est le fond, c’est Kylian. Sur ce stage, le contexte a pris plus de place que le football. On n’est pas parfait, mais, à aucun moment, ce n’est manquer de respect à qui que ce soit », a conclu Deschamps. Sur ce stage, les Bleus et/ou la FFF n’ont toutefois pas été irréprochables puisque c’est une erreur de leur part, avec un dossier médical incomplet fourni à l’UEFA, qui a empêché Steve Mandanda de participer.

Images de IconSport