PSG : le pire club dans lequel Di Maria a joué

Le milieu de terrain du PSG Angel Di Maria et sa femme gardent un goût très désagréable de l’aventure vécue à Manchester United.

Depuis le début de sa carrière, Angel Di Maria a connu cinq clubs différents, dans cinq pays : Rosario (Argentine), Benfica (Portugal), Real Madrid (Espagne), Manchester United (Angleterre) et Paris Saint-Germain (France). Une de ces cinq expériences lui a été particulièrement désagréable. Il s’agit de Manchester (2014-2015). Sa femme Jorgelina Cardoso raconte son calvaire.

Manchester United, horrible pour Di Maria et sa femme

« C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis pour y aller. Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester », s’est-elle souvenu dans l’émission argentine Los Ángeles de la Mañana.

« Je lui ai répondu : « même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça. » Mais Angel me dit : « si, si, on y va. » Il y avait beaucoup d’argent en jeu. Après, les médias espagnols nous ont traités de mercenaires attirés par l’argent. Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! Pourquoi faire la fine bouche ? Et j’avais mes enfants à entretenir », a-t-elle justifié. Faute avouée est à moitié pardonnée…

