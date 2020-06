Real : un défi de taille imposé par Zidane à ses joueurs

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a soumis un plan très ambitieux à son équipe pour les 11 dernières journées de Liga.

La Liga reprendra du service le 14 juin. Un soulagement pour le Real Madrid qui peut donc de nouveau prétendre à remporter le championnat cette saison, alors qu’il compte actuellement deux longueurs de retard sur son grand rival, le FC Barcelone. Pour cela, Mundo Deportivo indique ce mardi que l’entraîneur Zinedine Zidane a fixé un objectif très élevé à son équipe : remporter ses onze derniers matchs ! Visiblement, le message a été entendu par les joueurs.

Zidane veut gagner les 11 derniers matchs de Liga

« Nous savons que ces matchs sont des questions de « vie ou de mort ». Chaque match doit être disputé au maximum et nous allons essayer de gagner tout ce qu’il nous reste », a confié Marco Asensio. « Notre mission est de gagner tous les points pour rendre la vie difficile à Barcelone », a confirmé Nacho Fernandez. Même combat pour Lucas Vazquez : « Eibar est le point de départ de ces 11 finales qu’il nous reste et nous espérons pouvoir remporter que des victoires et à la fin, obtenir le titre de champion », a-t-il prévenu.

Pour rappel, le Real reste sur une défaite sur le terrain du Betis Séville (2-1 le 8 mars). Le calendrier propose six matchs à domicile aux Merengue : face à Eibar, Valence, Majorque, Getafe, Alaves et Villarreal. Mais aussi cinq déplacements : à la Real Sociedad, l’Espanyol Barcelone, Bilbao, Grenade et Leganés. Rien d’insurmontable sur le papier pour les Madrilènes, alors que de leur côté, les Barcelonais devront encore se déplacer sur le terrain du FC Valence et recevoir l’Atletico Madrid.

