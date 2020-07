Real Madrid : cet ancien coéquipier de Benzema est ébloui

L’ancien milieu de terrain lyonnais Maxime Gonalons juge la carrière de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin à l’été 2019, Karim Benzema a pris le leadership de l’attaque du Real Madrid. Auteur de 18 buts en 34 matchs de Liga cette saison, le Français de 32 ans a assumé son statut. Pour son ancien coéquipier à Lyon Maxime Gonalons, il est peut-être tout simplement le meilleur attaquant français de l’histoire.

Gonalons place Benzema au même niveau qu’Henry

« Les gens sont en train de se rendre compte de ce qu’il fait au Real Madrid, j’ai l’impression que ce n’était pas le cas il y a encore deux ou trois ans. Il suffit de regarder ses stats, son palmarès… Quand on fait onze ans dans un tel club, c’est compliqué de dire autre chose que : c’est incroyable », a-t-il jugé dans les colonnes du journal Le Parisien.

« Avec le temps, il a évolué, grandi. C’est un bosseur avec un mental d’acier. Quand vous êtes sans cesse critiqué et que vous démontrez que vous faites partie des meilleurs, il n’y a plus rien à dire. Karim est en haut, peu de Français ont fait onze ans dans l’un, si ce n’est le club le plus prestigieux au monde. Il se situe en haut, comme Thierry Henry, et sa carrière n’est pas finie », a jugé le milieu de terrain. Malheureusement pour Karim Benzema, sa carrière en équipe de France n’aura pas été à la hauteur de celle en club.

Images de IconSport