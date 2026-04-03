Real Madrid : tension autour de Jude Bellingham

Le Real Madrid n’a pas apprécié la gestion de Jude Bellingham par la sélection anglaise. Le milieu madrilène, récemment blessé, a été convoqué sans réellement jouer.

Le cas Jude Bellingham agace en interne au Real Madrid. De retour d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le milieu anglais a été appelé en sélection lors de la dernière trêve internationale, malgré un état physique encore fragile.

Un choix qui n’a pas été du goût des dirigeants madrilènes. D’autant que le joueur n’a finalement disputé aucune minute avec l’Angleterre.

Une gestion jugée « inutile » à Madrid

Après avoir retrouvé les terrains avec le Real le 22 mars face à l’Atlético de Madrid, Bellingham n’a joué qu’un court quart d’heure avant de rejoindre les Three Lions.

Lors des matches amicaux, il n’a pas été aligné. D’abord absent contre l’Uruguay, puis laissé sur le banc face au Japon, sans entrer en jeu. Une situation qui suscite l’incompréhension du côté du club espagnol.

En interne, la décision de le convoquer sans l’utiliser est jugée inutile, surtout à un moment clé de la saison.

Le sélectionneur Thomas Tuchel a justifié son choix en expliquant que faire jouer Bellingham aurait été « trop risqué ». Il a néanmoins souligné son importance dans le groupe, même avec une participation limitée à l’entraînement.

Un discours qui ne convainc pas totalement à Madrid. Le club estime que cette gestion n’a pas aidé le joueur dans sa récupération, alors que se profile un choc majeur face au Bayern Munich en Ligue des champions.

À quelques jours de ce rendez-vous européen, la situation de Jude Bellingham reste donc sous surveillance. Et les relations entre le Real Madrid et la sélection anglaise pourraient s’en trouver légèrement tendues.