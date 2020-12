Le Real en pleine tempête, Zidane fait une annonce

Le Real Madrid et Zinedine Zidane sont dans le dur, après la nouvelle défaite (2-0) subie à Donetsk mardi soir en Ligue des Champions.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid. Après deux défaites et un nul en championnat qui les ont renvoyé à la 4e place de Liga, les Madrilènes se sont inclinés (2-0) sur la pelouse du Shakhtar Donetsk mardi soir lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Les hommes de Zinedine Zidane sont par conséquent 3es de leur groupe, devancés au classement par les Ukrainiens qui l’avaient déjà emporté à l’aller ! Le boulet de l’élimination n’est pas loin pour Zinedine Zidane et ses hommes.

Zidane reste optimiste

« Oui, nous sommes sur une mauvaise pente, mais la seule façon d’avancer est de continuer. C’était une finale et nous nous y sommes bien préparés. Le ballon n’a tout simplement pas voulu rentrer dans le but ce soir », a-t-il réagi après la défaite. « Maintenant, il nous reste un match, nous devons le gagner et nous qualifier. Je suis optimiste, c’est un moment compliqué mais nous devons nous appuyer sur notre caractère et notre fierté. C’est vraiment dommage, car nous ne méritions pas de perdre ici. Maintenant, c’est le moment d’y croire », a plaidé Zidane.

Pas de démission en vue pour le Français

Alors que la critique est de plus en plus forte, le coach du Real envisage-t-il de démissionner ? « Pas du tout, je ne vais pas démissionner du tout. Nous avons eu des moments délicats par le passé, il y aura toujours des moments difficiles. C’est une mauvaise série de résultats mais il faut continuer », a répondu le champion du monde 1998 qui jouera peut-être son poste mercredi prochain face à M’Gladbach (1er, 8 points), tandis que le Shakhtar ira sur le terrain de l’Inter Milan (4e, 5 points).

Images de IconSport