Barça – Juventus : Wenger compare Messi et Ronaldo…

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a fait une comparaison intéressante entre Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

Au cours d’une interview accordée à So Foot, Wenger a déclaré que les « chiffres » de Ronaldo sont tout simplement « indéniables ». A ses yeux, l’attaquant de la Juventus « n’est pas un grand créateur ». L’Alsacien a répété que « CR7 » est un « athlète-footballeur ». A contrario, Lionel Messi est « l’artiste d’exception » sur la planète football. Pour Arsène Wenger, « c’est la différence entre les deux ».

Forcément, les amoureux de beau football ont souvent une préférence pour l’international argentin du FC Barcelone. « Quand on aime le jeu, on préfère l’artiste. Le créatif te fait découvrir des choses que tu ne vois pas, que tu n’as même pas envisagé depuis les tribunes. C’est plus fin, même si je ne nie pas la qualité du Portugais », a nuancé l’ex-coach d’Arsenal.

Wenger et l’impact de Ronaldo…

Aujourd’hui, Wenger a le sentiment que « le football a évolué vers le style de Ronaldo ». Toutefois, « cela ne veut pas dire qu’il faut éliminer les créatifs ». Arsène Wenger espère que « les règles » vont « évoluer pour rendre le jeu plus spectaculaire, plus beau à voir » au cours des années à venir. Une chose est sûre, Ronaldo et Messi ont marqué de leur empreinte le premier quart de ce 21e siècle.

Images de IconSport