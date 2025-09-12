Ronaldo reçoit le prix ultime : “meilleur joueur de tous les temps”

Cristiano Ronaldo a reçu le prestigieux trophée de “meilleur joueur de tous les temps” lors du gala de la Liga Portugal à Porto. À 40 ans, la légende portugaise continue d’écrire l’histoire et confirme son statut d’icône mondiale du football.

Le gala de la Liga Portugal a rendu hommage à Cristiano Ronaldo en le sacrant GOAT (Greatest Of All Time). L’instance a salué son héritage unique, son influence planétaire et sa longévité exceptionnelle.

Bien qu’évoluant aujourd’hui à Al Nassr en Arabie saoudite, l’ancien attaquant du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus a adressé un message vidéo plein d’émotion, remerciant ses coéquipiers, entraîneurs et supporters qui ont façonné sa carrière.

Une carrière qui défie le temps

Avec 943 buts inscrits en carrière et un record de 141 buts en sélection pour le Portugal, Cristiano Ronaldo reste une machine à marquer. Son parcours, du Sporting CP à Al Nassr, en passant par l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, a laissé une trace indélébile dans l’histoire du football mondial.

L’attaquant portugais a bâti sa légende sur une éthique de travail irréprochable, une compétitivité sans faille et une capacité à briller sur les plus grandes scènes : finales de Ligue des champions, Euro, Coupe du monde des clubs ou encore Liga et Serie A.

Un débat éternel : Ronaldo ou Messi ?

Si pour beaucoup, Lionel Messi reste l’incarnation du génie pur, la Liga Portugal et des millions de fans estiment que la régularité, la longévité et la capacité de Ronaldo à se réinventer à 40 ans lui confèrent le titre de meilleur joueur de tous les temps.

Ce sacre symbolique relance le débat sur le GOAT, mais confirme surtout que Cristiano Ronaldo dépasse le simple cadre du football : il est devenu une inspiration pour toute une génération.

L’impact de Cristiano Ronaldo va bien au-delà de l’Europe. Son professionnalisme et son mental d’acier inspirent des milliers de jeunes talents, rêvant eux aussi de percer sur la scène internationale.

À l’heure où il poursuit sa carrière en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo reste un symbole universel de réussite et de persévérance, célébré sur tous les terrains du monde.