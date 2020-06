Barça : Setien avoue qu’il doutait, Messi et les autres rassurants !

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, s’est exprimé après la belle victoire de son équipe face au Real Majorque (4-0).

Avant la reprise de la Liga, le coach des Blaugrana avait « beaucoup d’incertitudes » à propos « des réponses » que son équipe pouvait « apporter sur le terrain ». Après plusieurs mois sans jouer, « personne n’était sûr et certain de ce qui allait se passer ». Au final, le FC Barcelone a frappé fort en s’imposant sur le score de 4 buts à 0. Déjà très affûté, Lionel Messi a marqué un but et effectué deux passes décisives.

Setien a déclaré que « tous les joueurs ont montré de la subtilité avec le ballon » même s’il y a eu « quelques pertes évitables ». Quique Setien aurait aimé que son escouade contrôle « un peu plus » le match sur le terrain. Malgré cela, le technicien barcelonais juge que « tout cela ira en s’améliorant à mesure de toucher le ballon et avec le temps ».

Setien et les deux gros points positifs

Pour Quique Setien, « le fait de remporter ce match de cette manière » donne « beaucoup de confiance » à son équipe pour la suite des événements. En prime, il y a une forme de « continuité » suite à cette victoire probante au niveau comptable. Au classement, le FC Barcelone possède désormais cinq points d’avance sur le Real Madrid. Les Merengue comptent un match de moins. Ils défieront Eibar à Santiago Bernabeu ce dimanche.

