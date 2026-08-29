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Valence CF explore la piste Harvey Elliott pour renforcer son attaqueEspagne

Valence CF explore la piste Harvey Elliott pour renforcer son attaque

samedi 29 août 2026 - 10:33

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Le Valence CF est à la recherche d’un joueur offensif capable d’apporter un véritable surplus de qualité à l’effectif entraîné par Carlos Corberán. Parmi les pistes étudiées figure Harvey Elliott, jeune footballeur appartenant au Liverpool FC, pour lequel Valence a déjà sollicité un prêt auprès du club anglais.

Harvey Elliott, qui avait déjà été prêté à Aston Villa lors de la seconde moitié de la saison précédente, cherche à accumuler davantage de temps de jeu pour continuer son développement. Valence apparaît ainsi comme une option intéressante pour le joueur et son équipe.

Le principal obstacle à ce transfert reste le salaire du joueur, jugé élevé pour Valence. Cependant, les négociations entre les clubs et avec le joueur se déroulent de manière constructive, laissant envisager une issue positive.

Valence entend finaliser l’arrivée d’un joueur d’attaque polyvalent avant la clôture du marché des transferts. En parallèle, un départ potentiel dans l’effectif pourrait déboucher sur la recherche d’un complément ou d’un remplaçant supplémentaire pour l’équipe.

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