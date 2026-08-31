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Le Valence CF chute lors de son retour en Liga F face à AlavésEspagne

Le Valence CF chute lors de son retour en Liga F face à Alavés

lundi 31 août 2026 - 07:58

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Le Valence CF féminin a débuté la saison en Liga F par une défaite 2-0 contre Alavés, un adversaire qui faisait lui aussi son retour dans l’élite du football féminin espagnol.

Les Basques ont dominé le début de match, confinant les Valencianes dans leur camp. Progressivement, ces dernières ont su réduire la pression adverse et ont étiré le jeu. Malgré cela, Brima a ouvert le score pour Alavés à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Valence a pris le contrôle du ballon tandis qu’Alavés privilégiait les contres. À la 65e minute, Guallar a marqué le second but local, scellant ainsi le résultat. Les tentatives de réplique des Valencianes sont restées vaines.

La prochaine rencontre du Valence CF aura lieu samedi prochain à 12h00 à domicile contre Madrid CFF à l’Antonio Puchades.

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