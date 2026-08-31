Valence en crise : le coach Corberán dénonce une première mi-temps honteuse

Valence traverse une période délicate après sa défaite 3-1 face à La Corogne à Riazor. L’entraîneur Carlos Corberán n’a pas hésité à exprimer son mécontentement envers la prestation de son équipe, qu’il considère comme la pire depuis son arrivée.

Dans un discours sans concession, Corberán a déclaré qu’ils avaient « ressenti de la honte en tant qu’équipe » et qu’ils n’étaient « pas à la hauteur de ce qu’ils représentent ». Il a pointé du doigt une activation insuffisante et une attitude loin d’être compétitive dès le début du match.

Le coach a souligné que les buts encaissés et le contrôle adverse dans plusieurs aspects du jeu étaient la conséquence directe de cette mauvaise entrée en matière. Il a également pris sa part de responsabilité, rappelant que c’est lui qui décide de la composition et de la tactique sur le terrain.

Corberán a écarté l’idée que le marché des transferts puisse expliquer cette mauvaise performance. Selon lui, il s’agit avant tout d’un problème de responsabilité collective et individuelle dans la manière d’aborder le match.