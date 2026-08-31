Valence prépare un mois de septembre décisif face à des adversaires de haut niveau

Le FC Valence débute septembre dans une position délicate en Liga, occupant la 18e place avec seulement un point après les trois premières journées. Le club espagnol doit vite inverser la tendance pour éviter de s’enliser dans la zone de relégation.

Dirigé par Carlos Corberán, Valence a commencé la saison avec un match nul face au Celta Vigo (0-0), suivi de défaites contre le Betis Séville (0-1) et Deportivo Alavés (1-3). Avec un calendrier chargé à venir, le club valencian affrontera trois équipes actuellement dans le top 5 du championnat.

Un calendrier exigeant face à des rivaux de haut niveau

Le premier défi de ce mois se présente dès le 6 septembre, avec la réception du FC Barcelone à Mestalla à 16h15. Classé quatrième avec six points, le Barça représente un premier test important pour les Valenciens.

Le 11 septembre, les joueurs de Valence affronteront le Séville FC au stade Ramón Sánchez-Pizjuán à 21h00. Séville, cinquième du classement avec six points également, constitue un autre adversaire coriace.

Entre ces deux rencontres, le 15 septembre, Valence jouera contre Deportivo Alavés à Mendizorroza à 20h00. Alavés, troisième au classement avec sept points, est la meilleure équipe parmi les futurs adversaires du club de Valence ce mois-ci.

Enfin, le calendrier se terminera le 20 septembre par la réception de la Real Sociedad à Mestalla à 21h00. L’équipe basque, qui n’a obtenu que trois points pour le moment, est 14e au classement et cette confrontation pourrait s’avérer cruciale.

Face à ces échéances, le FC Valence est sous pression pour décrocher ses premières victoires et remonter progressivement au classement avant la fin de ce mois déterminant.