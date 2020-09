Real Madrid : le résultat décevant ? Zidane retient un point positif

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, n’a pas critiqué ses troupes après le résultat nul face à la Real Sociedad (0-0).

Pour sa première sortie de la saison en Liga, la Casa Blanca n’a pas été flamboyante, loin de là même… Après la rencontre, Zidane a admis que lui et ses joueurs ont raté le coche. « Ce sont deux points de perdus parce que nous visons toujours la victoire », a-t-il analysé. Toutefois, le coach des Merengue a souligné le fait que l’équipe du Real a « joué un bon match » dans l’ensemble.

Aux yeux de Zinedine Zidane, sa formation n’a « rien concédé » à l’adversaire sur le plan défensif. « Aujourd’hui, tous les défenseurs ont très bien joué. Nous n’avons concédé qu’un seul tir au but. C’est le travail de tous les joueurs qui défendent très bien. » Pour ce qui était de la partie offensive, le technicien a indiqué que le Real s’est « créé des occasions » en « première mi-temps ».

Zidane sait sur quoi il faut travailler

En revanche, ce n’était pas le cas lors du deuxième acte. « Nous devons être calmes avec tout le monde. Nous avons raté le but, mais il faut être calme », a-t-il insisté. Au cours des jours et des semaines à venir, les Madrilènes vont « penser à mieux faire les choses en attaque ».

Après ce 0-0 concédé face à la Real Sociedad, Karim Benzema et ses coéquipiers doivent clairement s’améliorer pour être plus efficaces. A défaut de cela, ce début de saison 2020/2021 pourrait être plus difficile que prévu pour le club de la capitale espagnole. Rappelons que le Real Madrid est champion d’Espagne en titre et vise le doublé dans cette compétition.

Images de IconSport