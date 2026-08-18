Vidéo – Mercato : Diego Moreira est arrivé à Milan pour signer avec les Rossoneri

Diego Moreira est arrivé à Milan ce mardi 18 août afin de passer sa visite médicale et finaliser son transfert en provenance du RC Strasbourg. Sauf problème lors des examens, l’ailier de 22 ans va ensuite signer son contrat avec l’AC Milan.

Le feuilleton aura finalement connu une accélération spectaculaire. Alors que le RB Leipzig semblait un temps bien placé pour récupérer Diego Moreira, c’est l’AC Milan qui a raflé la mise.

Le joueur a atterri ce mardi à l’aéroport de Milan-Linate. Des images de son arrivée ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Moreira doit désormais se rendre à la clinique La Madonnina pour effectuer les examens médicaux traditionnels avant de passer ses tests d’aptitude sportive.

🚨 DIEGO MOREIRA 🇧🇪 EST ARRIVÉ À MILAN AFIN DE PASSER SA VISITE MÉDICALE ET DE SIGNER SON CONTRAT AVEC L’AC MILAN ! ❤️🖤 (Vidéo) Voir la publication

Une opération autour de 50 millions d’euros

L’AC Milan et Strasbourg ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international belge. Foot Mercato et plusieurs médias italiens évoquent une opération située autour de 50 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter différents bonus et un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Les différentes sources ne s’accordent toutefois pas encore sur la structure exacte de l’opération. Football Italia évoque un montant d’au moins 50 millions d’euros, tandis que d’autres informations font état d’une partie fixe légèrement inférieure accompagnée de bonus importants.

Une chose paraît en revanche acquise : Moreira a choisi Milan. L’ancien joueur de Chelsea quitte ainsi Strasbourg après s’être imposé comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif alsacien.

International belge à quatre reprises, le natif de Liège possède également l’avantage de la polyvalence. Principalement utilisé sur le côté gauche, il peut évoluer plus haut comme ailier mais également occuper un rôle de piston, un profil particulièrement intéressant pour le système milanais.

Dernières formalités avant la signature

La journée de mardi doit désormais être consacrée aux dernières formalités. Après la visite médicale à La Madonnina, Diego Moreira doit passer les tests physiques nécessaires avant de rejoindre les bureaux du club pour parapher son contrat.

Le Belge deviendra alors officiellement l’une des principales recrues du mercato estival des Rossoneri. Son transfert marque également une très belle opération financière pour Strasbourg, qui s’apprête à récupérer une somme considérable pour un joueur arrivé en Alsace en 2024.

À 22 ans, Moreira va désormais découvrir la Serie A et un nouveau contexte, avec la pression inhérente à un club de la dimension de l’AC Milan. Avant cela, il ne reste plus que la visite médicale et la signature pour transformer l’accord en transfert officiel.