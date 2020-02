Real Madrid : Zidane nous fait encore une… Zidane !

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est exprimé après le match disputé contre la formation du Celta Vigo.

Les Merengue n’ont pas réussi à vaincre cette dernière. Ils ont dû se contenter de prendre un point au Stade Santiago Bernabeu (2-2, 24e journée de Liga). Au classement, la Casa Blanca reste en tête mais n’a plus qu’une longueur d’avance sur le FC Barcelone (2e). Après la rencontre, Zidane a fait savoir qu’il n’y avait « rien à expliquer ». Pour lui, « c’est comme ça, c’est le football ».

Le coach français a admis que ses troupes ont fait « des erreurs » surtout sur « le premier but » encaissé. A ses yeux, les Merengue n’étaient « pas bien positionnés ». Plutôt que de dézinguer ses troupes, « Zizou » a indiqué que « ça arrive » et que cela « arrivera à nouveau » au Real cette saison. A défaut d’être préoccupé après ce match décevant, Zinedine Zidane a reconnu qu’il était « déçu, comme toujours quand on laisse deux points en route à la maison ».

Zidane et la bonne nouvelle de la soirée

A propos d’Eden Hazard, qui a pu enfin renouer avec la compétition, Zidane a indiqué que c’était vraiment une bonne nouvelle pour le Real Madrid. « On est content de l’avoir récupéré, de ce qu’il a fait pendant 70 minutes. On sait tout ce qu’il peut nous apporter. On n’est pas allé plus loin que prévu, après trois mois de compétition, il ne fallait pas trop pousser. »

Le milieu offensif belge a « amené beaucoup d’actions offensives » notamment « sur le deuxième but ». Zinedine Zidane espère que l’ancien joueur de Chelsea va monter en puissance sans… rechuter sur le plan physique. En attendant, « Zizou » a expliqué qu’il fallait déjà « préparer » le « prochain match » contre Levante programmé le 22 février. Après cet événement, il y aura « des matches de plus en plus difficiles » (Manchester City et FC Barcelone…).

