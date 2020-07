Real Madrid : Zidane relativise… et pense au gros morceau

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est exprimé après le résultat nul obtenu contre Leganés (2-2).

Déjà sacré champion d’Espagne, le Real n’a pas été flamboyant contre cette équipe qui luttait pour ne pas descendre en D2. Après la rencontre, Zidane a déclaré retenir simplement « tout » ce que son escouade « a fait jusqu’ici ». Le coach français n’a pas envie de rester « sur l’impression de ce soir ».

Le champion du monde 98 veut vite tourner la page maintenant que la Liga est terminée après cette 38e journée. « Ça n’a pas été une victoire, mais ce n’est pas non plus une défaite. On ne s’est pas relâchés, on n’a pas fait un grand match, c’est tout. Le match de ce soir, il est passé, c’est fini. »

Zidane pense déjà à la suite

Désormais, les Merengue se concentreront très bientôt à 100% sur la Ligue des Champions. En 8e de finale retour, ils défieront Manchester City. Les Citizens s’étaient imposés sur le score de 2 buts à 1 à Santiago Bernabeu le 26 février dernier. Forcément, Zinedine Zidane et ses troupes mettront tout en œuvre pour gagner la seconde manche à l’Etihad Stadium en août.

« Maintenant, on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu’on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu’elle nous a apportés. » Zidane pense lui et ses joueurs doivent déconnecter « un peu » pour recharger leurs batteries sur le plan mental et physique.

