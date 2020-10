Real Madrid : pour un média espagnol, Zidane est « piégé »

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, doit vite éteindre l’incendie déclenché par les propos de Karim Benzema au sujet de Vinicius Junior.

Lors du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid (2-2), Benzema n’avait pas apprécié l’attitude de Vinicius Junior. L’attaquant français avait fait part de cela auprès de son coéquipier Ferland Mendy (En savoir plus). Pour le quotidien As, cette « polémique de la semaine » éclabousse directement Zidane.

Le coach français doit intervenir auprès des deux joueurs afin de mettre un terme à cette dernière. Pour As, Zinedine Zidane est coincé… En effet, il s’entend très bien avec Karim Benzema qu’il a défendu à plusieurs reprises. Mais cette fois, c’est clairement Vinicius Junior qui était la victime, à distance, dans cette histoire… même si sa prestation contre Mönchengladbach était critiquable.

Zidane a vu un signal positif

Jeudi (hier), le buteur et l’ailier semblent avoir réglé ce problème suite à une conversation entre quatre yeux. Mais il y a fort à parier que les médias interrogeront Zinedine Zidane, ce vendredi 30 octobre 2020, afin de savoir si vraiment les deux hommes sont bien réconciliés.

A vrai dire, le champion du monde 98 va sûrement calmer le jeu pour ne pas envenimer la situation. Il ne faudrait pas que cette affaire ait une incidence négative sur l’unité au sein du vestiaire madrilène qui est plus fragile qu’il n’y paraît. Si Benzema et Vinicius ne s’entendaient plus sur le terrain, cela aurait des répercussions sportives dramatiques pour la Casa Blanca.

Images de IconSport