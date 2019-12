Real Madrid : Zidane sait que son équipe a un problème, mais…

Dimanche (hier), le Real Madrid a concédé un résultat nul contre l’Athletic Bilbao (0-0). Zidane sait qu’il devra régler un gros souci l’année prochaine.

Après la rencontre, le coach français des Merengue a déclaré qu’il était vraiment « ennuyé » pour ses troupes. Le champion du monde 98 aurait « aimé un but pour eux ». A vrai dire, Zidane pense qu’il ne peut « rien reprocher » à ses joueurs suite à ce duel contre l’Athletic Bilbao. A part bien sûr un manque d’efficacité dans la zone décisive.

« Il faut rester tranquilles. Le travail a été fait, on a donné plus que 100 % de nous-mêmes aujourd’hui. À tous les niveaux : défensivement, dans le jeu… », a insisté Zinedine Zidane. Ce dernier a fait remarquer que le Real a eu « trois ou quatre occasions » et « fait trois poteaux ».

Zidane n’est pas inquiet pour la suite

Du coup, « Zizou » est persuadé de pouvoir « changer » la donne, en termes de réalisme devant le but adverse, en 2020. Pour lui, ce ne sera pas une mission difficile puisqu’il dispose d’une « équipe de qualité ». En attendant, Zidane a apprécié le fait que les footballeurs madrilènes aient « tout donné sur le terrain » à Santiago Bernabeu.

Lors des trois derniers matches de Liga (Valence, Barça et donc Athletic Bilbao), la Casa Blanca a pris seulement… trois points sur neuf. Aujourd’hui, elle a deux longueurs de retard sur le FC Barcelone. Le troisième du classement, qui est le FC Séville, a seulement trois points de retard après 18 journées disputées.

